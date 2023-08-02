«من أجل مصر» تنظم معرض الابتكارات الطلابية بجامعة حلوان .. اليوم

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان اليوم معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج لطلاب الكليات في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و بإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأوضحت الجامعة أن المعرض يهدف إلى تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض، كما يهدف المعرض إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتوفير فرص تطويرية تساهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات القادمة.

وتشهد فعاليات معرض مبتكرين من اجل مصر مشاركة كليات متنوعة، وهي كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

ويقام معرض الابتكارات تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق من ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.