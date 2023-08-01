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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. انتخابات نقابة الموسيقيين.. وعرض خاص لـ مرعي البريمو

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامةومنها:

 

بالأرقام.. نتائج التصويت الكاملة لمرشحي مجلس نقابة المهن الموسيقية
 

أقيمت اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بعد فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام بالتزكية.

وجاءت أرقام


ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

حل المايسترو هاني فرحات ضيفا على موقع صدى البلد لتكريمه بعد نجاحاته ومشواره الفني خلال السنوات الماضية، واختياره رئيسا للنسخة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية.

أبطال "مرعي البريمو" كامل العدد في العرض الخاص برفقة محمد هنيدي

وصل الفنان محمد هنيدي إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، بإحدى المولات على طريق العين السخنة للاحتفال بانطلاقه في السينما

صلاح عبدالله: كنت بشتغل عشان اصرف على الفرقة وعليا

قال الفنان صلاح عبد الله، ان بدايته المسرحية كانت من خلال مسرح الهواه، وانه كان ينفق على فرقته، معبرا عن سعادته بما كان يفعل، وذلك أثناء الندوة المقامة له بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد من الفنانين والنقاد

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