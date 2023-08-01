أخبار الفن.. انتخابات نقابة الموسيقيين.. وعرض خاص لـ مرعي البريمو

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامةومنها:

أقيمت اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بعد فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام بالتزكية.

وجاءت أرقام

حل المايسترو هاني فرحات ضيفا على موقع صدى البلد لتكريمه بعد نجاحاته ومشواره الفني خلال السنوات الماضية، واختياره رئيسا للنسخة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية.

وصل الفنان محمد هنيدي إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، بإحدى المولات على طريق العين السخنة للاحتفال بانطلاقه في السينما

قال الفنان صلاح عبد الله، ان بدايته المسرحية كانت من خلال مسرح الهواه، وانه كان ينفق على فرقته، معبرا عن سعادته بما كان يفعل، وذلك أثناء الندوة المقامة له بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور عدد من الفنانين والنقاد