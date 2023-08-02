عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل شهرين.. نفاد تذاكر حفل ويجز فى برلين

صدى البلد

أعلن مغنى الراب ويجز عن نفاد تذاكر حفله فى برلين عبر خاصية ستورى على حسابه بتطبيق انستجرام.

ومن المقرر أن يحيى ويجز حفلًا غنائيًا فى برلين يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن جولة حفلاته الصيفية العالمية.

قال مغني الراب ويجز،  إنه سعيد بنجاح أغنياته وردود الفعل الإيجابية التي تصل إليه من الجمهور، وكشف عن تحضيره للعديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة. 

وأكد ويجز  أنه يركز حاليا على تقديم ألبوم غنائي، بعد عدد من السينجلات الناجحة قائلا:" متقلقوش هتزهقوا مني"، موضحا أن حماس الجمهور له في أحداث حفلات بدبي يشجعه على العودة لنشاطه. 

 

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة. 

مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى  والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

 

وتدور قصة مسلسل  بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.


وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل ، أنه اختار ويجز قبل عامين وليس استغلالا لنجاحه، ويظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط و لن يغني. 

 

وأوضح "ويجز"، أنه يقوم بأول دور تمثيلي له، ويقدم شخصية محورية يحاول فيها تقديم كل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختاره للدور، مؤكداً أن هذا العمل سيحدّد ما إذا كان سيكمل في مشوار التمثيل أم لا.

 

ويجز أخبار ويجز آخر أغنية ل ويجز حفل ويجز مغني الراب ويجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ترشيحاتنا

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

محمود علاء يعلن تعرض ابنته لوعكة صحية ويطلب الدعاء

يسرق واتساب وفيسبوك وماسنجر.. تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

سعر الدولار في البنك المركزي 2-8-2023

أوفر برايس جديد على أرخص سيارة من العلامة الفرنسية بيجو 301

فضل المداومة على الاستغفار كل يوم .. عجائب لا حصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

طريقة عمل بيف ستروجانوف| أحلى من المطاعم

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ