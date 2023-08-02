قبل شهرين.. نفاد تذاكر حفل ويجز فى برلين

أعلن مغنى الراب ويجز عن نفاد تذاكر حفله فى برلين عبر خاصية ستورى على حسابه بتطبيق انستجرام.

ومن المقرر أن يحيى ويجز حفلًا غنائيًا فى برلين يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن جولة حفلاته الصيفية العالمية.

قال مغني الراب ويجز، إنه سعيد بنجاح أغنياته وردود الفعل الإيجابية التي تصل إليه من الجمهور، وكشف عن تحضيره للعديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وأكد ويجز أنه يركز حاليا على تقديم ألبوم غنائي، بعد عدد من السينجلات الناجحة قائلا:" متقلقوش هتزهقوا مني"، موضحا أن حماس الجمهور له في أحداث حفلات بدبي يشجعه على العودة لنشاطه.

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة.

مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

وتدور قصة مسلسل بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.



وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل ، أنه اختار ويجز قبل عامين وليس استغلالا لنجاحه، ويظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط و لن يغني.

وأوضح "ويجز"، أنه يقوم بأول دور تمثيلي له، ويقدم شخصية محورية يحاول فيها تقديم كل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختاره للدور، مؤكداً أن هذا العمل سيحدّد ما إذا كان سيكمل في مشوار التمثيل أم لا.