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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أوائل الشهادة الثانوية بأسوان

أوائل الشهادة الثانوية
أوائل الشهادة الثانوية بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أسماء أوائل الشهادة الثانوية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022 /23.

وقد تم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية للعام الحالي. 

وجاءت أسماء الطلاب الأوائل في الشعبة الأدبية كالتالي:

محمد عصام الدين محمد بمجموع درجات ٢٧٢.٥ من مدرسة العروبة.

ملك محمد متولي بدر بمجموع درجات ٣٧١.٥ من مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

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أوائل الثانوية

إيمان مدثر محمد حسن بمجموع درجات ٣٧١ من مدرسة محمد صلاح الدين الباقر.

رحاب فراج حسين إسماعيل بمجموع درجات ٣٦٩ من مدرسة أسوان الثانوية بنات.

عبدالله أحمد فؤاد إسماعيل بمجموع درجات ٣٦٨ من مدرسة العروبة.

أروى عصام إبراهيم إدريس بمجموع درجات ٣٦٢.٥ من مدرسة كلابشة الثانوية المشتركة.

مريم صلاح محمد مصطفى بمجموع درجات ٣٦٠.٥ من مدرسة كيما الثانوية.

إبراهيم حسني زين العابدين إبراهيم بمجموع درجات ٣٦٠ من مدرسة العروبة.

فاطمة الزهراء محمد عبدالعظيم بمجموع درجات ٣٥٩.٥ من مدرسة أسوان الثانوية للبنات.

ريم رفعت أحمد بمجموع درجات ٣٥٩ من مدرسة عوض السيد عبد الله الثانوية.

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الشعبة العلمية

أوائل الشهادة الثانوية بأسوان

أما في الشعبة العلمية، فقد جاءت أسماء الطلاب الأوائل كالتالي:

محمد عبدالعليم مجاهد محمد بمجموع درجات ٣٩٤ من مدرسة محمد صلاح الدين الباقر الثانوية.

مايكل مجدي الضبع ذكرى بمجموع درجات ٣٩٣.٥ من مدرسة مصنع السكر الثانوية.

عبد الرحمن منتصر محمد صالح بمجموع درجات ٣٩٣ من مدرسة الحصايا الثانوية المشتركة.

محمود جمال عبد العزيز محمد بمجموع درجات ٣٩١ من مدرسة العروبة.

يسر عمر حنفي سليمان بمجموع درجات ٣٩٠.٥ من مدرسة العروبة.

فاطمة بهاء الدين أحمد محمود بمجموع درجات ٣٨٩.٥ من مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

آلاء أشرف محمود عبد المولى بمجموع درجات ٣٨٨.٥ من مدرسة العروبة.

عبدالرحمن محمد حسن أحمد بمجموع درجات ٣٨٨.٥ من مدرسة محمود محمد المرابي.

إيمان أحمد أمين إبراهيم بمجموع درجات ٣٨٨ من مدرسة سلوى قبلي الثانوية.

أمير عماد حفظي بمجموع درجات ٣٨٨ من مدرسة أحمد طه حسين الثانوية.

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الشهادة

أوائل الشهادة الثانوية بأسوان

وتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة في فرع الرياضيات، وهم: سمية عثمان محمد عثمان من مدرسة كرم الديب الثانوية بمجموع درجات 399.5، ومحمود أحمد محمود من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمجموع درجات 398.5، ومنة الله خالد عبدالظاهر من مدرسة محمد مكاوي يعقوب بمجموع درجات 386.5.

وعمر أحمد السيد من مدرسة العروبة بمجموع درجات 380.5، ونصو ترفينا سمير بشاي فهيم من مدرسة أسوان الثانوية للبنات بمجموع درجات 379.5، وأروى محمد أنور كارمي من مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمجموع درجات 372.5، ومحمد حاتم أحمد شافع من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمجموع درجات 371، وهدى حمدي عابدين محمد من مدرسة كرم الديب الثانوية العامة بمجموع درجات 370.5، وعبد الرحمن خالد مصطفى من مدرسة العروبة بمجموع درجات 370.5، ونجلاء حسن محمد من مدرسة كرم الديب الثانوية العامة بمجموع درجات 368.5.

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