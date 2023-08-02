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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حمزة نمرة يطرح رابع أغنيات ألبومه الجديد.. عمرو دياب يصدم جمهوره مع فتاة بالساحل

صدى البلد

نشر قسم الفن عدداً من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

حمزة نمرة يطرح رابع أغنيات ألبومه الجديد

طرح الفنان حمزة نمرة رابع أغنيات ألبومه الجديد "رياح الحياة" بشكل فيديو كليب مصور، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية.

 

مهرجان المسرح المصري يحتفي بالنقاد والمترجمين الراحلين

أقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم 2 أغسطس، جلسة نقاشية أدارها الناقد ناصر العزبي تحمل عنوان "النقاد والمترجمون الراحلون" وذلك بحضور د. أحمد يوسف عزت ، ومحمد الروبي، ود. نجوي عانوس.

 

يقبلها في خدها .. عمرو دياب يصدم جمهوره مع فتاة بالساحل |صور
 

نشرت داليدا خليل عدة صور لها مع عمرو دياب وهو يقبلها وكتبت عليها الروح.


يبدأ عرضه 16 أغسطس.. طرح برومو فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني

طرح المنتج وائل عبدالله البرومو الأول لفيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني وأسماء ابو اليزيد استعداد لبدء عرضه فى دور العرض السينمائي يوم 16 من شهر أغسطس الجاري.

 

مدحت صالح يجري بروفات حفله غدا بمهرجان العلمين

أجرى المطرب مدحت صالح صباح اليوم، الأربعاء، بروفات مكثفة مع فرقته الموسيقية استعدادا لإحياء حفلته الغنائية مساء غد، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

أحمد يوسف الأخبار المحلية الساعات الماضية العرض السينمائي الفنان محمد رياض الفنان حمزة نمرة المهرجان القومي للمسرح

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