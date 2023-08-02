بسبب انتهاكات بيلاروس.. بيان أمريكي عاجل بشأن تفعيل المادة 5 بميثاق الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتبر حلف شمال الأطلسي في مرحلة التذرع بالتزام الدفاع الجماعي بموجب المادة 5 بعد أن اتهمت بولندا بيلاروس بانتهاك مجالها الجوي.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: “هناك عملية قائمة لدول الناتو للاحتجاج بالمادة 5. نحن لسنا في تلك المرحلة”.

وتنص المادة 5 من الناتو على أن الهجوم المسلح ضد أي عضو في الناتو سيعتبر هجوما على الحلف بأكمله وسيتخذ الإجراء الذي يراه ضروريا.

وقالت وزارة الدفاع البولندية، أمس الثلاثاء، إن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وردت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن مينسك زودت وارسو ببيانات موضوعية عن المراقبة الجوية تشير إلى عدم وجود أي أساس للاتهامات البولندية.