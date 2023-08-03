محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للثانوية العامة

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 170 درجة فأكثر.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للإلتحاق بالمدارس الثانوية، واستجابةً لرغبة أولياء الأمور في فتح فصول للخدمات بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوى هذا العام، لافتًا إلى فتح باب التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من الغد وحتى السبت ١٢ أغسطس الجاري.