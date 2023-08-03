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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دورة للطالبات الوافدات عن مهارات التواصل الفعال بالبعوث الإسلامية

دورة للطالبات الوافدات
دورة للطالبات الوافدات

عقد قطاع مدن البعوث الإسلامية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على النشاط العلمي والثقافي لمدينة البعوث الإسلامية للطالبات الوافدات، دورة تدريبية عن: (مهارات التواصل الفعال) للطالبات الوافدات بمركز التدريب والتطوير بجامعة الأزهر. 

وقدم قطاع مدن البعوث الإسلامية تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد شاهين دورة لتنمية مهارات التواصل الفعال تتناول كيفية الاتصالات الشخصية بين الناس، والاتصال وأنواعه، والعوامل التي تزيد من فاعليته، مما يزيد من مهارات الطالبات في الإقناع وحسن التحاور مع الغير.

 وأعربت الطالبات الوافدات عن سعادتهن بما استفدنه من الدورة التي تمت بمركز الأزهر للتدريب والتطوير التابع لجامعة الأزهر، والتي تم تنفيذه بطرق التدريس التي تعتمد على المناقشة والحوار مما يزيد من الثراء المعرفي لدى المتدربات.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكثيف النشاط العلمي والثقافي للطلبة والطالبات الوافدين؛ لما لهم من دور مهم وفعال في نشر الدين بمنهجه الوسطي الحنيف في بلادهم.

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البحوث الإسلامية البعوث الإسلامية الأزهر مهارات التواصل الطالبات الوافدات

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