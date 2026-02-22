نيفيل يشتعل غضبا بسبب توقف ديربي شمال لندن: هذا عار وسخيف

فجّر جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، موجة غضب حادة خلال تعليقه على ديربي شمال لندن الذي جمع بين توتنهام هوتسبير وأرسنال، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي انتهت بفوز آرسنال الكبير (4-1) على ملعب توتنهام، شهدت ظرفًا طارئًا أربك بدايتها، بعدما توقفت بعد سبع دقائق فقط لمدة ست دقائق كاملة، بسبب عطل تقني في جهاز اللاسلكي الخاص بمساعد الحكم بليك أنتروبوس، ما أعاق تواصله مع حكم الساحة بيتر بانكس.

هذا التوقف المفاجئ لم يمر مرور الكرام على نيفيل، الذي عبّر عن استيائه الشديد عبر قناة Sky Sports، معتبرًا أن إيقاف مباراة بهذا الحجم لأسباب تقنية أمر غير مقبول.

إيقاف المباراة

وقال نيفيل بانفعال: لا يمكن إيقاف المباراة لأن مساعد الحكم لا يستطيع التواصل مع الحكم الرئيسي. لقد لعبنا 100 عام بدون هذه التقنية، والجماهير بأكملها تنتظر الآن بسبب مشكلة فنية.

وأضاف بعد دقائق من استمرار التوقف: هذا هراء مطلق. إنها واحدة من أهم مباريات الموسم، بدأ اللقاء بإيقاع سريع، ثم فجأة نتوقف لعدة دقائق، واللاعبون سيضطرون لإعادة الإحماء وضبط الإيقاع من جديد، إنها فوضى.

تحدثوا مع الحكم

واستمر غضبه قائلاً: 62 ألف متفرج في الملعب وملايين يشاهدون من منازلهم، هل يعتقدون حقًا أن الأمر بهذه الأهمية؟ إذا كان هناك قرار، فليتخذوه مباشرة. ارفعوا الراية وتحدثوا مع الحكم.

صيحات الاستهجان

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ شهدت بداية الشوط الثاني تأخيرًا إضافيًا، ما دفع الجماهير لإطلاق صيحات الاستهجان، بينما علّق نيفيل مجددًا: هذا عار. لدينا أخطاء تقنية في كل مكان، لكن المباراة يجب أن تستمر. ما يحدث يبدو مثيرًا للشفقة.

ورغم الجدل التحكيمي والتقني، خرج آرسنال بانتصار عريض أعاد له التوازن بعد تعثرين متتاليين، وكرّس تفوقه على جاره في سباق الصدارة، بينما بقيت تصريحات نيفيل واحدة من أبرز مشاهد الديربي خارج المستطيل الأخضر.