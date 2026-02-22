إصابة مروعة تربك ميلان في سقوط مفاجئ أمام بارما

تلقى إيه سي ميلان ضربة مزدوجة خلال مواجهته أمام بارما، بعدما خسر اللقاء بهدف دون رد، وشهدت المباراة إصابة قوية للإنجليزي روبن لوفتوس‑تشيك في الدقائق الأولى.

الواقعة حدثت قبل مرور عشر دقائق فقط، حين اصطدم لاعب الوسط وجهًا لوجه بالحارس كورفي داخل منطقة الجزاء، إثر عرضية من الجهة اليسرى، ليسقط أرضًا وسط حالة من القلق داخل الملعب.

التدخل الطبي كان سريعًا، حيث جرى تثبيته على نقالة ونقله خارج أرضية الميدان بعد تلقي الإسعافات الأولية.

ووفقًا لما أوردته شبكة DAZN، تم نقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء فحوصات دقيقة، بعدما أشارت التقارير الأولية إلى تعرضه لكسر في الأسنان وضربة قوية في الفك، فيما أكد موقع كالتشيو ميركاتو أنه ظل واعيًا طوال فترة إسعافه.

فنيًا، عجز ميلان عن تعويض الصدمة، ليخطف بارما هدف الفوز في الدقيقة 80 عبر ماريانو ترويلو، رافعًا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الروسونيري عند 54 نقطة في المركز الثاني، في خسارة أربكت حسابات القمة وأثارت القلق بشأن حالة لوفتوس-تشيك.