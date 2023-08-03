العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة طقس اليوم الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنه متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتابع التقرير المصور، أن الطقس يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار على جنوب البلاد بنسبة 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرز التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس.

درجات الحرارة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 39



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 39



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 31



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 39



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 42



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 44



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 43

