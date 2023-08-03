عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ورياح مثيرة للرمال| الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

فجرت هيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس ليوم الخميس، وتتوقع أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

txt

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانا لها، أنه يكون هناك فرص لسقوط أمطار على جنوب البلاد بنسبة 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» على فترات متقطعة.

فيما تابعت أنه تشهد البلاد 3 ظواهر جوية، وسط ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، وأن فترات الليل تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب التواجد بالقرب من أماكن التهوية والتكييف مع هذه الموجات خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

 

درجات الحرارة 


درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى  35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25  والعظمى 36

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 39

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 43
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس طقس طقس شديد الحرارة سقوط امطار امطار الرياح ظواهر جوية ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة الحرارة اشعة الشمس حالة الجو حالة الجو اليوم حالة الجو اليوم الخميس حالة الجو الخميس أمطار على القاهرة أخبار الأرصاد أخبار الأرصاد الجوية اخبار الطقس أخبار طقس الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

بعد تصاعد أزمته مع محمد الشيبي.. شاهد|أول رد فعل من حسين الشحات

موضوعات متعلقة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

أمطار ورياح مثيرة للرمال| الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الساعات المقبلة

دعاء الشفاء للمريض بظهر الغيب.. أدركه بـ 20 كلمة جامعة شافية

القبض على المتهم بقتل شاب بالرصاص في الصف

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصدر بالكهرباء يتوقع موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ