أسعار النفط تستقر بدعم من مخاوف الإمدادات وخفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق الخميس 3 أغسطس بعد يومين من تراجع وصل إلى مستوى حاد أمس الأربعاء إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المعنويات لكن المخاوف من نقص المعروض قدمت بعض الدعم.



وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعكس توقعات التدهور المالي والاستقطاب السياسي والوضع العالمي للدولار.



وعلى الرغم من التراجع الأوسع نطاقا للمعنويات، تلقت أسعار النفط بعض الدعم على خلفية المخاوف من نقص المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين والتي من المتوقع تمديدها في اجتماع مقرر غدا الجمعة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 83.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% إلى 79.53 دولار للبرميل.



وجرى تداول خامي القياس بالقرب من أعلى مستوى لهما منذ أبريل نيسان أمس الأربعاء، لكنهما سجلاً انخفاضًا 2% عند التسوية بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 16% في يوليو تموز بينما ارتفع خام برنت بأكثر من 14%.



ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين غدا الجمعة.



وتشير تقارير لرويترز إلى أنه من غير المرجح أن يعدل تحالف أوبك+ السياسات الحالية للإنتاج، إذ من المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر ليشمل سبتمبر .