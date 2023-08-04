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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حياتي دايما للعالمي يوكي .. محمد حماقي يطرح “حبيت المقابلة" بالذكاء الاصطناعي

صدى البلد

بعد النجاح الذي حققه المطرب يوكي من خلال خوض تجربة الذكاء الاصطناعي في كليبه الأخير "حياتي ديما" للمخرج يعقوب المهنا، طرح المطرب محمد حماقي كليب جديد بعنوان "حبيت المقابلة" مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويعد كليب "حياتي ديما" للمطرب يوكي والمخرج يعقوب المهنا أول كليب في الوطن العربي يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مشاهده، وكان قد تم طرحه في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي ليفتح الطريق لعالم الذكاء الاصطناعي في تصوير الاغاني.


ومن جانبه أشاد المخرج يعقوب المهنا بتجربة حماقي، ونشر منذ قليل تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها : "كل التهنئة للمبدع الفنان محمد حماقي على تجربته  ب #الذكاءالإصطناعي في كليب #حبيتالمقابلة وسعيد جدا انه التجربه اتكررت وبتطور بعد تجربتنا في كليب #حياتي_ديما مع #يوكي الاولى بالذكاء الاصطناعي  في الوطن العربي..  اتمنى نتعاون قريبا مع الفنان #حماقي في عمل فني مشترك في المستقبل القريب ".

 

وكان  المطرب  يوكي قد طرح كليب  "حياتي ديما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، وذلك باللغتين العربية والانجليزية ، معتمداً على رؤية فنية جديدة للمخرج يعقوب المهنا ، مستخدماً الذكاء الاصطناعي لأول مرة في كليب عربي بتقنيات عالمية .

 

تم تسجيل الاغنية وتوزيعها ما بين فرنسا وانجلترا ، حيث تم طرحها على العديد من المنصات الغنائية في عدد كبير من الدول العربية والاجنبية ، فيما قام المهنا بتصوير الاغنية بشكل حديث يخوض من خلاله تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تصوير أغنية عربية .

يوكي استخدام الذكاء الاصطناعى الفنان محمد حماقى الذكاء الاصطناعي المطرب محمد حماقى المخرج يعقوب المهنا

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