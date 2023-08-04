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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج أثناء تكريمه فى جرش.. تفاصيل

هاني شاكر وجورج قرداحي
هاني شاكر وجورج قرداحي

أحيا الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا أول أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش فى دورته الـ37، والمقامة حاليا فى الفترة من 26 يوليو وحتى 5 من شهر أغسطس الحالي.

وقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور كما قدم مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل وهي الفقرة التى يقدمها هاني شاكر فى جميع حفلاته.

وبعد انتهاء هاني شاكر من الحفل حرصت إدارة المهرجان على تكريمه، وصعد الإعلامي جورج قرداحي على المسرح لتسليم هاني شاكر الدرع، وأثناء تقديمه أخطا فى اسم هاني شاكر ليقول إيهاب شاكر ما جعل هاني شاكر يصحح له الخطأ ويذكره بأسمه. 

 

هاني شاكر يعلق على أزمة حفل ترافيس سكوت

حرص الفنان هاني شاكر، النقيب الأسبق لنقابة المهن الموسيقية، على أن يعلق على قرار إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر بالأهرامات، بعد الازمة المثارة ضده في الوقت الراهن.

وقال هاني شاكر في مداخلة هاتفية لـ برنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر: “ أنا بعيد عن النقابة وتفاصيل الموضوع كله لكن أنا متأكد أن الدولة والمسؤولين ممكن أكيد أخدوا القرار المناسب”.

وتابع : “أنا معرفوش ومسمعتلوش أي شغل ممكن يكونوا وجدوا في اللي بيقدمه تجاوزات معرفش ..  لكن واثق تمامًا أنهم مش هيلغوا الحفل إلا إذا كانوا متأكدين أن ده القرار الصح”.

هاني شاكر فعاليات مهرجان جرش الإعلامي جورج قرداحي موقف محرج لهاني شاكر حفل ترافيس سكوت مهرجان جرش

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