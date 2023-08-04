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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 300 مليون جنيه..انتهاء تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر

قصب السكر
قصب السكر

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر".

على أرض الخير بمحافظة أسوان تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم امبو لإنتاج شتلات قصب السكر التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأول وإفريقيا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن زراعته بالعقل والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة.

وتأتي خطة التوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين مع رفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتقع المحطة على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم امبو بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة 4 آلاف فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد. 
 

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