بعد حفل تخرجها.. تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته الكبرى

احتفل الفنان تامر هجرس بخطوبة ابنته الكبرى تمارا، من خلال مجموعة من الصور التى قام بنرها على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



ونشر تامر عبر خاصة الاستورى مجموعة صور مختلفة من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: الله حافظ بسم الله الرحمن الرحيم.





تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

واحتفل الفنان تامر هجرس، بتخرج ابنته، بصور شاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

خطوبة ابنة تامر هجرس

تامر هجرس

وكتب في رسالة مؤثرة: “ فخور بك للأبد يا بنتي .. دائما فريدة من نوعها .. ومشرقة أينما كنت .. الله يهديك دائما إلى الخير ، ويمنحك الامتنان والرضا أحبك. الله يحفظك”.

مشاركة تامر هجرس فى شوجر دادي

وشارك تامر هجرس مؤخرا فى بطولة فيلم شوجر دادي والذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه.



وعن فيلم شوجر دادى، أوضح تامر هجرس لـ “صدى البلد”، "قصة الفيلم مختلفة ولذيذة، وشجعتنى على المشاركة، وأنا قرأت السيناريو، ولم أجد أي تعليق عليه، رغم أننى أحب التعديل في كل سيناريو يأتي لي.

وتدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم،وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

عودة تامر هجرس

يمثل فيلم شوجر دادى عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.

يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

تامر هجرس يتحدث عن حياته الخاصة

من جانب آخر، أكد تامر هجرس في تصريحات لمحطة نجوم إف إم، على محاولة التخلص من العصبية قائلا:" دايما أدعي أقول يا رب ساعدني أحسن في شخصيتي لما ألاقي حاجة تعصبني أو تضايقني أو أقول حاجة ليس لها لازمة، وأنا مش ملاك إطلاقا ولكن بحاول أتعلم من كل خطوة اتخذتها في حياتي أني أتحسن، ولازم يكون فيه تسامح في حياتنا رغم صعوبته ولكنه مهم جدا، وحتى الاعتذار يجب أن نتعلم إنه قوة وليس ضعفا".

ووصف تامر هجرس نفسه بأنه شخص ديمقراطي في كل أمور حياته، موضحا:" مع بناتي الإقناع مهم لهم وتوضيح كل شيء في حياتهم".

وعن علاقته بزوجته، قال تامر هجرس:" مهم تكون العلاقة بين الرجل والست قائمة على الصداقة ويكون فيه صراحة بينهما، الرجل الشرقي لازم يحب زوجته ويفتخر بها ويعليها دائما ولكن الغيرة هي عدم ثقة في النفس أو الغير، فعمري ما أضعها في موقف هي تغير لأني واثق من نفسي والعلاقة بيننا، وزوجتي متفهمة طبيعة عملي وتواجدي في أي مكان والناس تأتي للتصوير معي".