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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جثمان أرملة صالح سليم وحماة يسرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

يسرا
يسرا

انتهت صلاة الجنازة على حماة الفنانة يسرا وأرملة صالح سليم رئيس النادي الأهلي وتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة حماه الفنانة يسرا وأرملة المايسترو صالح سليم

أعلنت الفنانة يسرا رحيل حماتها وأرملة المايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الاسبق .


وكتبت يسرا عبر حسابها على إنستجرام:" توفت الى رحمة الله تعالي والده زوجي زينب لطفي حرم المرحوم  صالح سليم ووالده كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم .. تغمدها الله بواسع رحمته والهمنا جميعا الصبر والسلوان .. العزاء يقتصر على الجنازة فقط 

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى وفاة والدتها الرابعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يسرا: “مفيش يوم بيعدى عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي .. ٤ سنين من غيرك يا أمي .. عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن بكتير من هنا .. وحشتيني أوي يا ست الحبايب .. ربنا يصبرني على فراقك .. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي”.

وقامت مؤخرا الفنانة يسرا ببطولة مسلسل "١٠٠٠ حمد الله على السلامة"، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني المنقضي ٢٠٢٣.

يسرا وفاة حماه الفنانة يسرا صالح سليم

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