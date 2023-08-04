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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلعت رداء الحيادية والعدالة.. المصري يهاجم لجنة الحكام

المصري والأهلي
المصري والأهلي

فتح رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري، النار على لجنة الحكام، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر، قائلا إن لجنة الحكام تجرأت وخلعت رداء الحيادية والعدالة وهي تدير مباراتنا أمام الأهلي في الكأس، مضيفا أن "منظومة الفار شاركت في الأخطاء التحكيمية.

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أول تعليق من النادي المصري بعد أزمة الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي

وأضاف نائب رئيس النادي المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: طالبنا بتشكيل لجنة فنية محايدة لتحقيق في كافة القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

 

لجنة الحكام 

 

وتابع نائب رئيس النادي المصري: تظلمنا شكلا وموضوعا من لجنة الحكام التي تدير المنظومة ولن نكتفي باستبعاد حكام مباراة المصري والأهلي الأخيرة فقط، وما حدث من حكام في مباراة الكأس سقطة كبيرة أمام العالم كله".  

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