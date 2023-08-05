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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 37 ألف رادار.. ضبط ‏91158 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91158 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و837 مخالفة السير دون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و3 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإجراءات القانونية الادارة العامة للمرور الحركة المرورية الحوادث على الطرق الحملات المرورية تجاوز السرعة المقررة

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