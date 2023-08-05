بينها 37 ألف رادار.. ضبط ‏91158 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91158 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و837 مخالفة السير دون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و3 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.