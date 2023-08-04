عادل الغضبان: محافظة بورسعيد تضم 4 مناطق صناعية باستثمارات 6 مليارات جنيه

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تضم 4 مناطق صناعية بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار جنيه.

وأوضح عادل الغضبان خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق هناك 464 مصنع داخل منطقة المحافظة أنه لا توجد أي أراض في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

الأنشطة

وأضاف عادل الغضبان أن الأنشطة التي تتصدر الصناعة في بورسعيد “اللمبات الموفرة، أواني الطهي، الأسماك المصنعة”.

وأشار الغضبان إلى أنه يسعى للاعتمادية في المحافظة، كما أن هناك العديد من التسهيلات التي تقدم لجذب المستثمرين، وذلك بناء على توصيات الحكومة، وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.