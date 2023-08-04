مساعدة وزير الخارجية الإماراتي تختتم زيارة إلى موسكو

أنهت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن، لانا زكي نسيبة، عقدت مشاورات مع نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية في العاصمة موسكو.



وتابع البيان: "بحث الجانبان سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية، كما ناقشا آخر التطورات على الساحة الدولية، والتعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والقضايا الإقليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما يتضمن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا ولبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة إصلاح مجلس الأمن. وتطرقا كذلك إلى النهوض بالعمل المناخي حول العالم".