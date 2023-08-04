اتحاد الكرة ينصف بهاء مجدي في أزمته مع البنك الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأييد الحكم الصادر لبهاء مجدي لاعب فريق البنك الأهلي السابق من قبل لجنة شؤون اللاعبين ضد ناديه بأحقيته في الحصول على 25% من قيمة مستحقاته لدى البنك الأهلي بعد فسخ النادي لتعاقده مع ظهير الزمالك من طرف اوحد.

وكان البنك الأهلي تقدم باستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم الصادر لظهير الزمالك الأسبق بأحقيته في الحصول على 25% من قيمة عقده مع النادي.

ورفض اتحاد الكرة التظلم المقدم من البنك الأهلي ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين وقرر تأييد الحكم الصادر للاعب من لجنة شؤون اللاعبين بأحقيته في الحصول على 25% من قيمة عقده مع البنك الأهلي.

يذكر أن بهاء مجدي انضم للبنك الأهلي في نوفمبر 2020، قبل أن يفسخ النادي عقد اللاعب من طرف واحد وينتقل بعدها الظهير الأيسر لسموحة في سبتمبر 2021.