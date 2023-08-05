واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

هل تخيلت أن إنسان يموت بسبب شرب الماء، هل كنت تتوقع أن المياه التي هي سر حياة البشر تتسبب في قتل شخص، هذا ما حدث في أمريكا مع سيدة أمريكية، تبلغ من العمر (35) عامًا، لقت مصرعتها نتيجة إصابتها بـ"تسمم مائي" أو ما يسمى "نقص صوديوم الدم"، بعد أن شربت كنية كبيرة من المياه خلال فترة زمنية قصيرة ،هذه الواقعة التادرة التي نشرها موقع تلفزيون WRTV الأمريكي لسيدة تدعي آشلي سمرز وهي أم لطفلين، قضت عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها في بحيرة فريمان بولاية إنديانا، وقبيل عودتها إلى المنزل شعرت بدوار وصُداع وأعراض الجفاف ما دفعها إلى تناول 4 عبوات من المياه كل واحدة منها (500 مل) في غضون 20 دقيقة فقط ، وبعد عودتها إلى المنزل، فقدت آشلي الوعي، ونقلت إلى المستشفى، نتيجة معاناتها من تورُّم حاد في الدماغ، لكنها لم تستعد وعيها أبدًا، واستسلمت لـ"سمية المياه" التي أدت إلى وفاتها، بسبب الاسراف في شرب الماء



وأكد الطبيب الأمريكي المتابع للحالة ألوك هرواني في تصريحات تلفزيونية أن: "ما حدث نادر نسبيًا، والمقلق هو شرب الكثير من الماء خلال فترة زمنية قصيرة، إذ يمكن للكليتين التخلص فقط من لتر واحد من الماء في الساعة".



وأضاف هرواني: "من الجيد عند قضاء الكثير من الوقت في الطقس الحار الاستمرار بتناول أو شرب أشياء تحتوي على شوارد مثل الفاكهة أو مشروبات الطاقة، بالإضافة إلى الماء العادي، مما يساعد في الحفاظ على توازن الماء والصوديوم في الدم".



وأشار إلى أن الأشياء التي يجب الانتباه لها هي التعب الشديد، إذ يشعر المرضى في بعض الأحيان وكأنهم يعانون من صداع خفيف، أو أنهم يشعرون فقط بالتوعك العام، وقد تكون هذه علامات مبكرة للتسمم المائي".



وقال الطبيب الأمريكي، إن تسمم الماء يحدث عندما تشرب الكثير من الماء بحيث لا تستطيع الكلى التخلص منه بالسرعة الكافية، لذلك تبدأ في تخفيف الصوديوم بشكل أساسي، في الدم ورغم ندرة حدوث هذا، إلا أن تسمم الماء يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يقع علاجه على الفور ويعد تسمم الماء حالة خطيرة وشديدة لأن مستويات الصوديوم في الدم تنخفض بسرعة، ما يسبب تغيرات عصبية مثل الهلوسة والارتباك.