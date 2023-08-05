مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع أبو جبل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن التفاوض مع محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي لاستعادته في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع الحارس أو إدارة ناديه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولا يوجد أي تفكير في استعادة محمد أبوجبل.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك طلب التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات الماضية عقب وداع البطولة العربية بعد التعادل مع النصر بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.