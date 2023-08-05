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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل زوج لطليقته في منطقة المطرية، حيث قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

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اعترافات المتهم بقتل طليقته في المطرية

كما أمرت النيابة العامة في القاهرة، بإجراء تحليل مخدرات له لإثبات تعاطيه المواد المخدرة، وعرض جثمان المجني عليها على الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب صدور الصفة التشريحية الخاص بها.

واستمعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال المتهم بقتل طليقته في المطرية، حيث قال إنه انفصل عنها قبل 9 سنوات، وأقامت عليه قضايا نفقة في محكمة الأسرة، وطالبها بالتنازل عن القضايا إلا أنها رفضت وقام حينها بالتعدي عليها بالضرب.

وقرر المتهم أمام النيابة العامة في القاهرة، أن المجني عليها طلبت منه العيش معه بدون عودتها إلى ذمته، حيث قالت له عايزة أعيش معاك كده من غير جواز، وأتفق معها على الحضور إلى منزله وأعد المواد المخدرة والكحوليات وقاما بتناولها سويا، ثم اعتدى عليها وهو فاقد الوعي.

المجنى عليها تلفظ أنفاسها الأخيرة 

وأضاف المتهم في أقواله أمام النيابة في القاهرة، أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة أمامه، فقام بالاتصال بابن شقيقته وأحضر معه صيدلي، وذهبوا بها إلى المستشفى إلا أنها توفت، مؤكدا أنه لم يكن يقصد ارتكاب جريمته.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة أن المتهم استغل تواجده برفقة المجني عليها وطلب منها العودة إليه، فأخبرته بأنها ستعود للعيش برفقته ولكن دون زواج، وحين طلب منها التنازل عن قضايا النفقة رفضت ذلك.

وتبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتقرير الطبي أن المجني عليها توفيت جراء إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب، وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة أفاد بورود بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة أثناء تواجدهما داخل شقة بمنطقة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته،وأنهما تعاطيا معا الحشيش المخدر، أثناء تواجدهما داخل الشقة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة المطرية أخبار الحوادث النيابة العامة مديرية امن القاهرة

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