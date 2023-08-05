الكارثة حقيقة منتظرة والتحرك غائب .. نبوءة الصيف القادم بأوروبا تنذر بـ نيران جائعة تأكل مدن القارة العجوز

يبدو أن أوروبا أصحبت مجبرة لوضع خطط التعامل مع الحرائق، في ظل ما شهدته هذا العام من اندلاع العديد من حرائق الغابات في أماكن متفرقة داخل القارة العجوز، وما يحذر منه الخبراء أن السنوات القادمة سوف تكون أكثر كارثية على غابات القارة مع ارتفاع درجات الحرارة، فقد حان الوقت للاستعداد لأوروبا أكثر قابلية للاشتعال في صيف السنوات المقبلة.

ويعمل الاحتباس الحراري على تحويل مساحات شاسعة من القارة إلى صندوق مشتعل، حيث تساعد الحرارة والجفاف على انتشار حرائق الغابات بسهولة، والمقلق في تلك التوقعات ما يقوله خبراء الإطفاء وعمال الطوارئ، وهو أن هذه الحرائق المدمرة لم تكن حتمية الحدوث، ولكن فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في منع مثل هذه الكوارث يشير إلى احتمالية أن تتكرر بتوسع شديد خلال الأعوام المقبلة.

200 ألف هكتار .. الحرائق تشتعل وتدابير الوقاية غائبة

وبحسب ما نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فخلال الشهر الماضي، حاصرت ألسنة اللهب الضواحي المورقة لجزيرة باليرمو في صقلية، ومزقت غابات كثيفة في لا بالما الإسبانية ، وتسابقت في الجبال المشجرة في رودس في اليونان، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم وفنادقهم، ويقول رافاييل كوزولينو، رجل إطفاء إيطالي وممثل نقابي في نابولي: "حرائق الغابات دليل على أننا لا نبذل جهودًا كافية في إدارة الأراضي".

فيما يقول النقاد إنه بينما يبني الاتحاد الأوروبي أسطولًا دائمًا من طائرات مكافحة الحرائق، لم يول الاتحاد اهتمامًا كبيرًا حتى الآن للتدابير الوقائية مثل الإدارة النشطة للغابات، فقد دمرت النيران أكثر من 200 ألف هكتار في الاتحاد الأوروبي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ، ولم ينته بعد موسم الحرائق، فيما تحدثت آنا ديبارناي-جرونينبيرج، وهي عضوة الحالات الحرجة الألمانية، وقالت: "نحن نركض وراء المشكلة فقط، ولا نتلاشها، فحتى الآن، أنفق الاتحاد الأوروبي أمواله بشكل شبه حصري على الإجراءات التفاعلية لحرائق الغابات، وليس على محاولة الوقاية من تكرارها".

وقالت إن الوقت قد حان لكي تسن حكومات بروكسل والاتحاد الأوروبي تدابير وقائية، مثل إعادة ترطيب التربة وإنهاء قطع الغابات، ولكن، كما يبدو الأمر مزعجًا، فيما يقول جافريل زانثوبولوس ، مدير معهد النظم البيئية للغابات في البحر الأبيض المتوسط: "نحتاج إلى غابات قديمة النمو محدودة نسبيًا في المساحة، ولا نريد جبالًا كاملة مع غابات لم تمسها."

النيران الجائعة تهدد القارة العجوز

بالنسبة لمعظم الأوروبيين، تبدو المساحة الشاسعة غير المنقطعة للأخضر مثل الطبيعة في حالتها المثالية يبدو الأمر وكأنه فخ مميت، ويقول ريسكو دي ديوس ، أستاذ علوم الغابات في جامعة ليدا الإسبانية ، إن الوصفة الخاصة بحرائق الغابات الخطيرة تتكون من مصدر إشعال، وظروف مناخية تساعد على انتشار اللهب، والأهم من ذلك، كميات كبيرة من الوقود، مما يعني امتدادات غير منقطعة من الجفاف، ومعظم الحرائق في أوروبا يبدأها البشر، سواء عن طريق الحرق المتعمد أو الإهمال أو الحوادث، مما يعني أن تثقيف الناس حول خطر رمي السجائر في الغابة، على سبيل المثال ، أمر أساسي.

ولكن ريسكو دي ديوس يجادل بأن منع الاشتعال لا ينبغي أن يكون التركيز فكرة من أشعلها، نظرًا لأن الظواهر الطبيعية مثل البرق يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نشوب حريق، ومع تغير المناخ الذي يجعل أجزاء كثيرة من أوروبا أكثر سخونة وجفافًا ، يعد خفض انبعاثات الاحتباس الحراري أمرًا حيويًا للحد من مخاطر الحرائق. وكذلك معالجة مسألة توافر الوقود، وكذلك يمكن أن يكون كارثيًا بشكل خاص في ضواحي المدن، حيث توجد مساحات شاسعة من الأرض لا تتم إدارتها ، ويمكن أن تغذي حريقًا كارثيًا".

دور الاتحاد الأوروبي هل يزيد الأزمة؟

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فيبدو أن منع الغابات البرية من الانتشار في جميع أنحاء أوروبا أمرًا غير منطقي - خاصة وأن بروكسل دفعت لتحقيق أهداف طموحة لاستعادة النظم البيئية المتدهورة في القارة، وتهدف القواعد الجديدة المثيرة للجدل إلى تحسين قدرة الطبيعة على التكيف مع تغير المناخ وقدرتها على العمل كبالوعة للكربون، ولكن الخبراء يحذرون من أن جهود استعادة الطبيعة يمكن أن يكون لها آثار ضارة إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح.

فيما قال إنازيو مارتينيز دي أرانو، كبير الخبراء في المعهد الأوروبي للغابات ، إن السماح للغابات في جنوب أوروبا بالنمو بشكل طبيعي دون تدخل بشري يمكن أن يكون "إيجابيًا للغاية بالنسبة للتنوع البيولوجي الطبيعي ، ولكنه يخلق هذه العواقب غير المرغوب فيها، أحدها مخاطر حرائق الغابات"، ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد التزم بتحسين الوقاية من حرائق الغابات ومراقبتها كجزء من استراتيجية الغابات لعام 2030، إلا أن التشريع الخاص بوضع إطار لمراقبة الغابات على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم أنشطة الإدارة قد تأخر.

معارضة لتشريع الوقاية

وكان من المتوقع أن تقدم الهيئة مشروع القانون الخاص بالوقاية من الحرائق والإجراءات المقترحة قبل الصيف، ولكنها اختفت منذ ذلك الحين من مسودة جدول أعمالها، وقال المتحدث باسم المفوضية، أدالبرت جانز ، إنه ليس لديه "توقيت محدد للإعلان عنه"، فالعديد من الحكومات ، وخاصة من وسط وشرق أوروبا ، تعارض إطار مراقبة الغابات. في رسالة مؤرخة في 19 مايو وحصلت عليها صحيفة بوليتيكو، أعربت مجموعة من 13 وزيرًا زراعيًا بقيادة النمسا عن شكوكهم بشأن المبادرة، بحجة أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يتدخل في ما يعتبرونه مسألة وطنية.

بينما كانت تتباطأ في الوقاية، لعبت بروكسل دورًا أكبر في تنسيق الاستجابة الطارئة للحرائق ، وتمركز رجال إطفاء من الاتحاد الأوروبي في البلدان المعرضة للخطر ، وإرسال طائرات مكافحة الحرائق، كما تخطط لمضاعفة حجم أسطولها لمكافحة الحرائق وشراء المزيد من الطائرات من طراز Canadair، ولكن الخبراء ورجال الإطفاء يقولون إن المزيد من Canadairs ليس التدخل الأكثر فائدة.

وقال كوزولينو: "الطائرات مفيدة بالطبع - لكن إذا اضطررت إلى الاختيار ، أفضل أن يكون لدي المزيد من الأفراد على الأرض" ، محذراً من أن فرق الإطفاء الإيطالية تفتقر إلى الموظفين والمعدات بينما تواجه أيضًا مخاطر صحية متزايدة من الحرارة الشديدة والدخان، وبالإضافة إلى ذلك ، قال ريسكو دي ديوس ، الاستثمار في الوقاية عادة ما يكون أرخص، فمثلا على الأقل في إسبانيا ، تبلغ تكلفة إخماد حريق 19 ألف يورو للهكتار الواحد، بينما تكلفة أنشطة الوقاية من الحرائق 2000 يورو للهكتار الواحد".

هذا جرس إنذار لنبوءة ظهرت علاماتها هذا العام

فيما حذر الأكاديمي الإسباني من أن أوروبا بحاجة إلى الاستيقاظ من نبوءة خطر اندلاع حرائق الغابات قبل وقوع مأساة أخرى في الأعوام المقبلة، خصوصا وأن هذا العام كان هناك جرس إنذار لتلك النبوءة، وقال إنه قلق بشكل خاص بشأن المدن والبلدات التي تحيط بها الغابات، فهناك بعض الأماكن التي إذا اندلعت فيها حريق ، فأنت في فخ، كما هو الحال في ماتي - وهي قرية يونانية قتل فيها 104 أشخاص في عام 2018.

وفي الوقت الحالي، تُشاهد حرائق الغابات الكبيرة في الغالب في بلدان البحر الأبيض المتوسط، وقال ريسكو دي ديوس ، مع تسخين تغير المناخ في أوروبا ، "سيستمر حزام النار في التحرك شمالًا وعلى ارتفاع أعلى ، لذلك يمكننا أن نتوقع نشوب حريق في المناطق الجبلية مثل جبال البرانس وجبال الألب"، وأضاف أنه في وسط أوروبا ، تميل المناطق الحرجية إلى احتواء كميات وقود أعلى من غابات البحر الأبيض المتوسط ​​، مما يؤدي إلى حرائق أكبر، وحذر من أن "نشهد خسائر في الأرواح جراء الحرائق ، وخسائر في الممتلكات ، وتأثر الكثير من الأعمال بالنيران، ويبدوا أنه في أوروبا، وفي بروكسل ، لا يعرف الناس ما هو قادم".