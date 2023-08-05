موسكو تتوعد بالإنتقام بعد الهجوم الأوكراني ضد ناقلة نفط

قالت، ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد على الهجوم الأوكراني على ناقلة نفط مدنية بالقرب من مضيق كيرتش.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، أضافت أن نظام كييف، الذي لم يلق أي إدانة من الدول الغربية والمنظمات الدولية، يطبق بنشاط أساليب إرهابية جديدة، هذه المرة في مياه البحر الأسود.

وشددت علي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لمثل هذه الأعمال الهمجية، ولن تمر دون رد وسيُعاقب مرتكبوها حتماً.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدين بشدة ما تعتبره "هجومًا إرهابيًا" أوكرانيًا على إحدى سفنها المدنية في مضيق كيرتش وسترد وتعاقب المسؤولين.

قال الجانبان يوم السبت إن طائرة أوكرانية بدون طيار مليئة بالمتفجرات ضربت ناقلة وقود روسية ليلا بالقرب من جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.