رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية المتغيرة في بنكي مصر والأهلي

‏اعتبارا من الغد الأحد سيتم رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية المتغيرة في البنك الأهلي وبنك مصر حتى يتماشى مع قرار البنك المركزي خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي والذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، حسبما أذاعت فضائية العربية.

رفع سعر الفائدة

وتابع التقرير أن سعر العائد على الشهادات الثلاثية المتغيرة داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري سيرتفع على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المطروح من خلال البنك الأهلي المصري من 18.5% إلى 19.5% وكل ذلك سيكون بداية من الغد، ودورية صرف العائد ‫ربع‬ سنوية وسيكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه او مضاعفتها.