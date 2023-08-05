عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق النار بتل أبيب

مقتل شرطي إسرائيلي
مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق النار بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوفاة ضابط الشرطة الإسرائيلي الذي أصيب بجروح قاتلة في هجوم إطلاق نار على شارع مونتيفيوري بمدينة تل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية أن الشرطى أطلق عليه النار من مسافة قصيرة مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة ، وتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب أثناء وبعد فشل عمليات الإنعاش أعلن  الأطباء  وفاته.

وأثارت عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الشرطي وإصابة عدد من المستوطنين واستشهاد منفذها، ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة الـ14 العبرية،ان ما حدث في تل أبيب هو فشل أمني كبير، مشيرة إلى أن منفذ العملية كان مطلوباً، وعجز الجيش عن الوصول إليه منذ 6 أشهر.

وأضافت: "على جميع المسؤولين الأمنيين تقديم تفسيرات حول كيفية قيام مسلح مطلوب معروف مسبقا للمنظومة الأمنية، بشق طريقه من قلب مخيم جنين إلى قلب تل أبيب".

من جانبها قالت قناة كان العبرية:"بعد انقطاع شهر، سيجتمع  مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" غدا لإجراء مناقشات حول التوترات في لبنان والساحة الفلسطينية.

وأضافت: "حقيقة أن منفذ عملية تل أبيب من جنين قد يدفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإعادة نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
بدوره قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤآف جالانت تعقيبا على العملية:" تم تفادي هجوم كبير، سنلاحق المنفذين ومن يقف خلفهم ويرسلهم .وفق تعبيره.

وفاة ضابط الشرطة الإسرائيلي مقتل شرطي إسرائيلي عملية إطلاق النار تل أبيب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

ترشيحاتنا

عمدة المصريين في باريس: 50 مليار دولار تحويلات المغتربين سنويا

في مدحه رزق| صيغة الصلاة على النبي.. وعليك بهذه الأوقات

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ