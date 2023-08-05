مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق النار بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوفاة ضابط الشرطة الإسرائيلي الذي أصيب بجروح قاتلة في هجوم إطلاق نار على شارع مونتيفيوري بمدينة تل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية أن الشرطى أطلق عليه النار من مسافة قصيرة مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة ، وتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب أثناء وبعد فشل عمليات الإنعاش أعلن الأطباء وفاته.

وأثارت عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الشرطي وإصابة عدد من المستوطنين واستشهاد منفذها، ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة الـ14 العبرية،ان ما حدث في تل أبيب هو فشل أمني كبير، مشيرة إلى أن منفذ العملية كان مطلوباً، وعجز الجيش عن الوصول إليه منذ 6 أشهر.

وأضافت: "على جميع المسؤولين الأمنيين تقديم تفسيرات حول كيفية قيام مسلح مطلوب معروف مسبقا للمنظومة الأمنية، بشق طريقه من قلب مخيم جنين إلى قلب تل أبيب".

من جانبها قالت قناة كان العبرية:"بعد انقطاع شهر، سيجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" غدا لإجراء مناقشات حول التوترات في لبنان والساحة الفلسطينية.

وأضافت: "حقيقة أن منفذ عملية تل أبيب من جنين قد يدفع المنظومة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإعادة نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

بدوره قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤآف جالانت تعقيبا على العملية:" تم تفادي هجوم كبير، سنلاحق المنفذين ومن يقف خلفهم ويرسلهم .وفق تعبيره.