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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفوق أسماك في بحر الإسكندرية.. والسبب مفاجأة

أسماك
أسماك

كشف صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حقيقية ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية.

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قال صلاح مصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" شهر أغسطس وسبتمبر هي فترة التزاوج والتبويض للأسماك وتتجه للشواطيء لبدء عملية التبويض ".

 

وأضاف صلاح مصيلحي :" أحد مراكب الصيد الكبيرة ألقت شباك ضخمة في منطقة تجمعات الأسماك المتجهة للتبويض وهذه الشباك اصطدمت بالصخور في التربة ولم تخرج الشباك بسهولة".

 

 وتابع صلاح مصيلحي :" مع تراكم الأسماك داخل الشباك لفترات طويلة وارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة المركب على رفع الشباك  أدى ذلك إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ".

 

وأكمل صلاح مصيلحي :" تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المركب الذي اصطاد السمك في فترة التبويض ".

 

ولفت صلاح مصيلحي :"  التغيرات المناخية تؤثر على كافة دول العالم وتؤدي التغيرات المناخية إلى ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات بما يؤثر على الحياة البحرية".

أسماك نفوق أسماك الاسكندرية سمك اخبار التوك شو

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