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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 6-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، مسجلا  30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع .

وحسبما ذكر تقرير مصرفي، فقد أظهر سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-8-2023، دون أي تغيير منذ أكثر من 4 شهور.

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أقل سعر البنك المركزي 


سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه  نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

 

سعر القطاع الخاص


بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المشرق، بلوم، أبوظبي الأول، التجاري وفا، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الاسكندرية، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

أعلي سعر


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ثاني أعلي سعر


وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


الاستثمار الأجنبي يرتفع 

وارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة في مصر إلى 187.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي استثمارات مصر الخارجية من عمليات تأسيس شركات جديدة و زيادة رؤوس الأموال في شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي بعد أن كانت أقل من 2.4 مليار دولار.

وذكر التقرير أن صافي الأرباح المرحلة من الشركات القائمة بلغت 4.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.

وسجلت إيرادات حصيلة بيع الشركات و الأصول الانتاجية لغير المقيمين نحو مليار دولار واحد مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وصل إجمالي صافي الاستثمارات الواردة من شراء العقارات المملوكة لغير المقيمين لتصبح 447 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 643.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي..

حسم سعر الفائدة

تجتمع لجان الألكو اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 6-8-2023، لبدء تعديل سعر الفائدة علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تبدا لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات رفع العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية و حسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.

واعلن البنك المركزي  قبل يومين رفع سعر الفائدة 1% للمرة الأولي منذ اخر اجتماعين للجنة السياسات النقدية هذا العام بواقع 100 نقطة أساس.

وقال  البنك المركزي إنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. 

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

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