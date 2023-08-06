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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيل نعيم: الهدف الأساسي لاعتصام رابعة إعلان حكومة إخوانية وفضه كان ضروريا

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن اعتصام رابعة، كان الهدف منه إعلان حكومة إخوانية موازية للحكومة الموجودة، وتعلن من خلاله أن الشرعية معها.

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان كانت تنتظر الضوء الأخضر لذلك وتؤيدهم دول غربية ووقت مقاومتهم تدخل الدولة في عقوبات اقتصادية.

وتابع، أن وقت اعتصام رابعة، سأل صديق له كان أمين شرطة، وكان متواجدًا وقت فض الاعتصام، وقال له إن أحد الضباط كان يتحدث مع الإخوان ويخبرهم عن طريق آمن للخروج وأنه يوجد سيارات ستنقلهم للمحافظات وفجأة خرجت رصاصة من قلب المظاهرة وقتلت الضابط.

وأشار إلى أن أحد المنشقين عن الإخوان، قال في فيديو نشر له إنه كان يوجد سلاح في رابعة تحت المنصة وأنه هو من أدخله أي أنه كان اعتصام مسلح وكان فضه أمرًا ضروريًا.

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