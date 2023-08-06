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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة عائلته.. محمود كهربا يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا جمهورة صورا من عطلته الصيفية عبر حسابة بموقع إنستجرام.

و ظهر كهربا برفقة عائلته من امام البحر و علق كاتبا : العائلة تأتي أولا.

وفجر اشرف عبد العزيز محامى محمود عبد المنعم كهربا مفاجأة بشأن سداد غرامة اللاعب عبر حسابه بموقع تويتر.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت فى تغريدة له علي لسان محامى كهربا "المستشار اشرف عبد العزيز محامي كهربا يؤكد ان اللاعب سيقوم بدفع الغرامة للزمالك بعد منتصف سبتمبر بعد إغلاق باب القيد حتى لا يستفيد الزمالك من المبلغ في ضم صفقات جديدة".

وانتهت أمس الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاعب الأهلي كهربا من اجل سداد غرامة نادي الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 ألف دولار.

 

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