أكبر طالب يحصل على الثانوية العامة : كان حلم حياتي وبدأت من محو الأمية.. فيديو

قال خالد محمد “أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة عن عمر 52 عاما” إن حلم حياته منذ الصغر أن يكمل تعليمه ، ولكن الظروف لم تكن في صالحه .

وتابع خالد محمد ، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه كان يعمل في صغره في مصنع النسيج اليدوي ، ومن بعدها اتجه للتعليم من بداية مرحلة محو الأمية .

وأضاف أن زملاءه في العمل شجعوه على تكميل تعليمه ، واعطوه دافع معنوي قوي .

وأكمل أن الكثيرين استهزأو به بأمثال مثل " بعد ما شاب ودوه الكتاب" وغيرها ، ولكنه لم يلتفت لهم .



