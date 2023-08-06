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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق الألعاب.. أحدث موبايل من Tecno يقلب موازين المنافسة

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن هاتف "بوفا 5 برو" الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من أفضل هواتف أندرويد للألعاب أداءً، كما أنه يأتي بسعر منافس للأجهزة الأخرى بالأسواق.

سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو بوفا 5 برو، على شاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 1080 × 2460 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

 

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سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو

وجاء تكنو بوفا 5 برو، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي، مصحوبة بمستشعر عمق بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي لتصوير فيديو "مزدوج العرض"، والذي يمكن استخدامه لمدونات الفيديو أيضا تبلغ دقتها 16 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو

ويعمل هاتف تكنو بوفا 5 برو، بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 6080، والمطور بمعمارية 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بسعة 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وهي متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو

ويمتاز هاتف تكنو بوفا 5 برو، بغرفة بخار كبيرة تبلغ مساحتها 2820 مم² ومنطقة تبديد حرارة تبلغ 12979 مم² بالحفاظ على برودة الأبعاد 2 درجة مئوية أثناء الألعاب الثقيلة، إلى جانب شرائط LED في الخلف بتصميم تفاعلي RGB، والتي يمكن أن تضيء في 9 ألوان يتم استخدامها للإشعارات مثل المكالمات الواردة، وتحذيرات البطارية المنخفضة وحتى الإجراءات داخل اللعبة.

سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو

ويحزم هاتف تكنو بوفا 5 برو، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تستمر لأكثر من 9 ساعات من اللعب أو أكثر من 13 ساعة من بث الفيديو، وبفضل الشحن الفائق بقوة 68 وات، يمكن شحن الهاتف ما يصل إلى 50% في 15 دقيقة فقط، ويحتوي الهاتف على مكبرات صوت استريو على اللوحة، وهي معتمدة من Hi-Res و DTS.

ويتوفر هاتف تكنو بوفا 5 برو، مقابل سعر حوالي 180 يورو (أي ما يعادل 6097 جنيهًا مصريًا).
 

سعر ومواصفات هاتف تكنو بوفا 5 برو
تكنو بوفا 5 برو تكنو بوفا 5 برو Tecno Pova 5 Pro Pova 5 Pro

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