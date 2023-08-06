أستاذ اقتصاد: قناة السويس تزيد من قوة مصر الناعمة .. فيديو

قال الدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إنّ قناة السويس رغم أنها أطول ممر ملاحي اصطناعي في العالم، إلا أنها أقصر طريق بين الشرق والغرب، وهذه نقطة محورية تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية.



وتابع "إبراهيم"، خلال حواره برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية ، أنّ يد المصريين تعاهدت على تطوير القناة المستمر منذ تأميم، فمنذ التأميم لم تنقطع مشروعات تطوير وتنمية القناة.



أردف: "كان الهدف من هذه المشروعات هو مواكبة التغير في التجارة وملاحقة التطور في أحجام السفن"، مشيرًا إلى أنّ قناة السويس الجديدة أضافت 72 كم للمجرى الملاحي منها 35 كم حفر جاف و37 توسيع وتعميق.



وذكر، أن الهدف من قناة السويس الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة لتسمح بمرور 97 سفينة يوميا بدلا من 49 سفينة، بالإضافة إلى استيعاب كل السفن من الأحجام والحمولات كافة.

