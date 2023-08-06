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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد مؤتمر إعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع المعد النفسي

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  المؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي والذي نظمته الإدارة المركزية للطب الرياضي الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة .

حضر المؤتمر  الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، و الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، و الدكتور محمد الكردى، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة للبطولة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، و الدكتور محمد حمدي بهجت، مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال  المؤتمر الصحفي على أهمية الصحة النفسية في تحقيق الأداء المتميز في المجال الرياضي، مشيرا الى توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي بالإضافة لتقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في جميع الرياضات.

وأضاف صبحي أن التعاون مع اللجنة العلمية العليا والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم

وأكد وزير الشباب والرياضة  على تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربا عن ثقته بأن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.

قدمت اللجنة العلمية التي تضم مجموعة من أكفأ خبراء علم النفس الرياضي في مصر  تقريرًا شاملاً خلال المؤتمر.

ويضم الفريق العلمي الدكتور محمد العربي شمعون، والدكتورة ماجدة إسماعيل، والدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتور وائل رفاعي، والدكتور وليد جبر، جميعهم خبراء في علم النفس الرياضي ولهم خبرة سابقة في هذا المجال.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية.

وتشمل هذه المرحلة توفير دورات تدريبية وورش عمل تربوية لتطوير مهارات اللاعبين في التعامل مع التحديات النفسية والضغوط النفسية المرتبطة بالأداء الرياضي، كما سيتم تقديم الدعم النفسي والاستشارات للرياضيين والفرق الوطنية في مختلف الرياضات.

وتؤكد هذه المبادرة التزام واهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية الجانب النفسي في المجال الرياضي وتعزيز الصحة العقلية للفرق الرياضية. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة.

ويعكس هذا المؤتمر الصحفي التزام الحكومة المصرية بتعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، وتأكيدها على أهمية الصحة العقلية والعاطفية للرياضيين، من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وأداء الرياضيين والفرق الوطنية بشكل خاص.

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