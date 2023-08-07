أخبار التوك شو..التموين تزف بشرى عاجلة بشأن أسعار الذهب..«التعليم» تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التموين تزف بشرى عاجلة بشأن أسعار الذهب.. انخفاض مرتقب

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة الغاء الجمارك علي الذهب.

انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك في هذا التوقيت

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة إلغاء الجمارك علي الذهب، وأثر دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق.

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

وأضاف الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "جمهور الأهلي تفاعل بشكل مميز مع قرار إقالة الكابتن سيد عبدالحفيظ".

أحمد موسى: أكبر جريمة ارتكبتها أمريكا كانت بتاريخ اليوم

وتابع “هذه الجريمة تلاحق الولايات المتحدة الأمريكية حتى قيام الساعة، ولا زالت واشنطن تحرك الأساطيل لغزو الدول وترتكب الجرائم”.

بشري سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الإنخفاض بدءا من الغد وحتي يوم السبت المقبل.

«التعليم» تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة، حيث نفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرض أي رسوم إضافية لاستخراج شهادة الثانوية العامة.

شعبة الدواجن: الأسعار إنخفضت لـ 55 جنيها للكيلو بفضل الإكتفاء الذاتي

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن ويوجد فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي، موضحا أن السعر انخفض إلى 55 جنيهًا.

التموين تعلن عن إكتشاف 7 مناجم ذهب واعدة

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن هناك مثلث الذهبي وحلايب وشلاتين ومناطق أخرى متميزة للتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرا لوجود 7 مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب لدعم استقرار الأسواق .