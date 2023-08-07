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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الإثنين 7-8-2023

صدى البلد

 


يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 7 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الإثنين الموافق 7-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

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العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

 

اليورو شراء 33.8004 جنيه، والبيع 33.9874 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.1417 جنيه، والبيع 39.3677 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.9735 جنيه، والبيع 23.0758 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5359 جنيه، والبيع 4.5616 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 3.0289 جنيه، والبيع 3.0499 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9 جنيه، والبيع 2.9177 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.1308 جنيه، والبيع 35.3703 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.6108 جنيه، والبيع 21.7975 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.1905 جنيه، والبيع 20.3394 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين  7 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الإثنين 7-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3602 جنيه و 100.3807 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4636  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.555 جنيه للبيع.


 

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