أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الإثنين 7-8-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 7 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الإثنين الموافق 7-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.
اليورو شراء 33.8004 جنيه، والبيع 33.9874 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 39.1417 جنيه، والبيع 39.3677 جنيه.
الدولار الكندي شراء 22.9735 جنيه، والبيع 23.0758 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 4.5359 جنيه، والبيع 4.5616 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 3.0289 جنيه، والبيع 3.0499 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.9 جنيه، والبيع 2.9177 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 35.1308 جنيه، والبيع 35.3703 جنيه.
الين اليابانى شراء 21.6108 جنيه، والبيع 21.7975 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 20.1905 جنيه، والبيع 20.3394 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين 7 اغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الإثنين 7-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3602 جنيه و 100.3807 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 7.8046 جنيه و 8.4636 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.555 جنيه للبيع.