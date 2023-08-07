أستاذ اقتصاد: الاحتياطي الأجنبي في تصاعد رغم الأزمات العالمية .. فيديو

قال الدكتور محمد شادي ، أستاذ الاقتصاد إن الدولة المصرية مستمرة في زيادة الاحتياطي النقد الاجنبي شهر بعد الآخر ، وهناك دعم من الدولة لسعر الدولار .

وأوضح الدكتور محمد شادي ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن ماتقوم به الدولة المصرية في رفع الاحتياطي الاجنبي يعد إنجازا كبيرا في ظل الازمات التي مرت بها الدولة المصرية من أزمة كورونا ، والحرب الروسية الاوكرانية .

وأردف ، أن الاحتياطي الاجنبي حافظ على استقراره خلال التسع شهور الماضية ، وحقق 900 مليون دولار وذلك بسبب ارتفاع تدفق النقد الاجنبي من كل المؤسسات المصرية .

وأشار ، إلى ان هناك ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية ، وايردات قناة السويس ، وتدفق الاحتياطي النقدي الاجنبي من جميع المؤسسات .

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