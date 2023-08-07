استشاري نفسي: عدم إظهار الآباء فرحتهم بنتيجة الأبناء بالثانوية يؤثر عليهم سلبيا

قالت الدكتورة إيمان ممتاز ، استشاري الصحة النفسية ، إن تعليم الأطفال منذ الصغر عدم مقارنة نفسه مع غيره يريح الطلاب نفسيا ، خاصة مع انتشار الهدايا الغالية بين طلاب الثانوية العامة .

وتابعت الدكتورة إيمان ممتاز ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أنه لابد من تعليم الأبناء الرضا والامتنان بكل ما يمتلكونه ، مشددة على اهمية دور دعم الأم والأب لأبنائهم والفخر بهم بعد نجاحهم .

وتابعت أن هناك بعض الطلاب الحاصلين على مجاميع قليلة يؤثر عليهم نفسيا عدم إظهار أولياء امورهم الفرحة ، مما يؤثر تأثيرا سلبيا على نفسية الطلاب .

