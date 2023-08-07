مدرب سباحة: تمرين الأطفال يبدأ من عمر شهرين وهذه فوائده.. فيديو

قال أحمد جمعة ، مدرب سباحة أطفال ، إن رياضة السباحة يبدأ ممارستها من سن شهرين ، واقصى سن ٤ سنوات ، ويتعلم خلال هذه الفترة المهارات الأساسية للسباحة.

وتابع أحمد جمعة ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الورد "، والمذاع على فضائية " تن " ، أن خوف الأمهات من ممارسة الرضع للسباحة أمر طبيعي ، ولكن مع التجربة يشعرون بالفرحة ، ويصلون لنتيجة مرضية جدا .

وأوضح أن تمارين الرضع تبدأ بعمل تمددات للجسم لتغير نمط الانكماش الذي كان عليه الطفل في بطن الأم.

وأردف ، أن السباحة تساعد الرضيع على المشي في سن مبكرة قبل الأطفال العادية نظرا للمرونة التي اكتسبها .

