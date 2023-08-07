كسر بالعمود الفقري | إصابة مواطن في مشاجرة بالعريش

أصيب مواطن بإصابات بالغة في مشاجرة بين طرفين في مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.

كسر بالعمود الفقرى:

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة شمال سيناء، إخطارا بوقوع مشاجرة في منطقة ظلال النخيل في مدينة العريش، ما أسفر عن إصابة «حسن .ع.م- 34 سنة»، من محافظة الإسماعيلية.

وأوضح تقريب المستشفى إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان المشاجرة ..حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة.



