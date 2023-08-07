الدم بقى مايه .. يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى.

بالفحص وبسؤال والد المجنى عليه قرر بقيام (شقيق المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته ، فأحدث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الوقعة (بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.