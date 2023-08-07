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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع أسعار الشوكولاتة عالميا لهذا السبب

الشوكولاتة
الشوكولاتة

قفزت أسعار الكاكاو المكون الأساسي لصنع الشوكولاتة إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عامًا الأسبوع الماضي ، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنتاج المستقبلي في وقت يكون فيه المخزون المتاح منخفض بالفعل.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك إلى 3552 دولارًا للطن المتري ، وبلغت ذروتها في وقت سابق عند 3569 دولارًا للطن ، وهو أعلى سعر للسلعة منذ مارس 2011.

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ارتفاع أسعار الشوكولاتة 

أرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى انخفاض المعروض العالمي من المنتج، ووقالت جوديث جانيس محللة السلع اللينة: "لا أعتقد أننا واجهنا ثلاث سنوات متتالية من العجز".

وأضافت أن المحاصيل في الجزء الغربي من أفريقيا حيث يزرع معظم الكاكاو معرضة لخطر تراجع الإنتاج.

يحذر المحللون من أن انخفاض استخدام الأسمدة من قبل المزارعين بسبب ارتفاع التكاليف والطقس القاسي يهدد كمية الكاكاو التي يمكن لكبار المزارعين إنتاجها في ساحل العاج وغانا.

سبب ارتفاع أسعار الكاكاو

 كما أشاروا إلى احتمال وجود موسم جاف قوي من نوفمبر فصاعدًا ، حيث أن ظاهرة النينيو عادة ما تقلل من هطول الأمطار في غرب إفريقيا.

وفقًا لتقديرات بلومبرج ، سينخفض ​​محصول حبوب الكاكاو في ساحل العاج بنسبة 20٪ في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. في غانا ، من المتوقع أن يكون أقل من المتوسط ​​التاريخي. 

وأجبر النقص صانعي الشوكولاتة الرئيسيين Lindt و Hershey Co على إصدار تحذير بشأن الزيادات الإضافية المحتملة في الأسعار.

يمكن أن تؤثر الأزمة في الصناعة ليس فقط على كمية المنتجات ، ولكن أيضًا على الجودة. قالت بلومبرج إنه بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة ، قد تقلل شركات الشوكولاتة من حجم ألواح الشوكولاتة.

ارتفاع الأسعار الشوكولاتة المزارعين

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