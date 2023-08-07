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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنز فيتامينات .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكوسه؟

الكوسه
الكوسه

تعد الكوسه من الخضروات الصحية والمفيدة، كما أن الكوسه تحتوي على نسبة كبيرة من الماء التي تفيد الجسم.

وإليكم أهم الأسباب أسباب تجعلك تتناول الكوسه .

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احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

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احذر.. استخدام الصبار بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة

أهم فوائد الكوسه

1- منخفضة السعرات الحرارية
2- تحتوي على كمية جيدة من الماء
3- تحتوي على كمية جيدة من فيتامين c
4- تحتوي على البوتاسيوم والالياف و القليل من الكالسيوم
5- جيدة لصحة الجهاز الهضمي و لتنظيم ضغط الدم
6- مفيدة لصحة العين و القلب بسبب احتوائها على / بوتاسيوم / مغنيسيوم / فيتامين سي / بيتا كاروتين / وغيرهم من العناصر المهمة للصحة

لذلك يفضل تناول الكوسه بشكل دائم، وخاصة للأطفال .

الكوسة فوائد الكوسة فيتامين C الجهاز الهضمي مغنيسيوم

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