ماهر فرغلي يكشف تفاصيل صراع الأسير والضرير بين الزمر وعمر عبدالرحمن: وصل لأفغانستان

قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ قضية الأسير والضرير كانت في السجون بين عبود الزمر وعمر عبدالرحمن على أيهما أحق بقيادة الجماعة الإسلامية، حيث اختلف أنصارهما لأن الولاية لا تكون لأسير ولا لناقص أهلية.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أيمن الظواهر ألف قصيدة من أجل لم الشمل وفشل في ذلك، فأصبح عبود الزمر أمير تنظيم الجهاد وعمر عبدالرحمن أمير الجماعة الإسلامية".

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: "خرجا من السجن بعد ذلك، وترك عبود الزمر تنظيم الجهاد وانضم إلى الجماعة الإسلامية وأصبح عضو مجلس شورى الجماعة وشارك في كل أعمال العنف، عموما، فقد كان صراع الأسير والضرير كان ضخما جدا ووصل حتى أفغانستان".