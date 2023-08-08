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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| ملابسات غرق قاطرة في قناة السويس.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس .. وحقيقة انتقال صلاح للدوري السعودي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

مدير التنسيق يكشف مؤشرات القبول وطرق التقديم للجامعات خلال المرحلة الأولى
أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك 75 رغبة للكليات على الطالب أن يكتبهم جميعا فى موقع التنسيق.

 

توضيح عاجل من الصحة بشأن الأدوية المثيلة.. فيديو
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيبة وبنفس طريقة التناول.

 

أسامة ربيع يكشف ملابسات غرق قاطرة في قناة السويس
وأضاف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  أن حصيلة القناة الجديدة قد بلغت 50 مليار دولار بعد افتتاحها إلى اليوم، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف زيادة نسبة المرور في القناة.


كليات القمة من 83.3%.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023| فيديو
قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير الوفد، إنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات الطب «طب بشري، طب أسنان، صيدلة»، لا يقل عن 88.5%، كما أن الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الشعبة علمي رياضة لن يقل عن 83.3%.

 

اللي يزعل يشرب من البحر.. تعليق ناري من أحمد موسى على مهلة غرامة كهربا الجديدة.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على مهلة غرامة كهربا الجديدة، قائلا: "المفترض أن آخر مهلة كانت يوم الخميس الماضي".

 

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو
كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق.

 

شعبة الدواجن تكشف عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.. فيديو
أكد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف، أن أسعار الدواجن انخفضت 3 جنيهات؛ بسبب تغيرات حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن دخل المواطن لم يتحسن بعد وعدم الإقبال.


رمال وأتربة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس
أكد محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والانذار المبكر  بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يمتاز بالاستقرار في حالة الطقس، ولا يوجد فيه أي ظواهر جوية.


أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء بشأن انتقال صلاح للدوري السعودي.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تنهال عليه العروض من الدوري السعودية، معقبا: «إغراءات كبيرة لنجمنا المصري للعب في الدوري السعودي.

ارتفاع درجات الحرارة أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإنذار المبكر الثانوية العامة الدكتور حسام عبدالغفار التعليم العالي والبحث العلمي

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