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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"

المجلس القومى للمراه
المجلس القومى للمراه بالبحيرة

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حيث استهدفت الحملة 11900 من السيدات والرجال والأطفال بقرى (عزب شبرا بمركز دمنهور وديروط بمركز المحموديه وبولين بمركز كفر الدوار وبلقطر الشرقيه بمركز ابو حمص) بإجمالي عدد 4845 زيارة.

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تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

البحيرة المجلس القومى للمرأة المشروعات القومية الكبرى المشروعات القومية تحسين جودة الحياة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مركز دمنهور مركز أبو حمص نائب محافظ البحيرة

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